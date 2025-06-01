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Mardin Valiliği Gürültü Denetimlerini Gerçekleştirdi

DENETİMLERİN AMACI VE KAPSAMI

Mardin Valiliği öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Mardin 1. Cadde ve Midyat’ta gürültü kirliliğine karşı kapsamlı denetimler yapıyor. Artuklu 1. Cadde ve Midyat’ta müzik yayını gerçekleştiren işletmelere, gerekli izin belgelerini almalarının zorunlu olduğu hatırlatılıyor. İzin belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmelere ve izinli olsalar bile yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtiliyor.

YASAL YAPTIRIMLAR VE CEZALAR

Yetkililer, 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde, belirtilen yönetmeliklere uymayan işletmelere en az 334 bin 297 TL idari para cezası kesilebileceğini vurguluyor. Ayrıca, aynı fiilin tekrarı durumunda, ilk cezanın tekrarında 1 kat, ikinci ve sonraki tekrarlarında ise 2 kat artırılarak uygulanacağı bilgisi veriliyor.

DENETİM UYGULAMALARI SÜREKLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin her gün aralıksız olarak devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmelere karşı tavizsiz cezai işlemler uygulanacağını ifade ediyor. Bu kapsamda, işletmelerin gürültü kirliliğine yol açmadan faaliyet göstermesi teşvik ediliyor.

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