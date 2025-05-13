Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muhtarlarının Taleplerini Dinledi

MUHTARLARLA GÖRÜŞME ÜZERİNE TOPLANTI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi. Valilikten elde edilen bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz’un da katıldığı toplantı, Valilikte gerçekleştirildi. Savur, Midyat, Derik, Artuklu, Kızıltepe, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinden muhtarlar bu toplantıda yer aldı.

MUHTARLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINDI

Toplantıda muhtarlar, mahallelerine ilişkin genel kamu hizmetleri konusundaki ihtiyaç, talep ve önerilerini Vali Akkoyun’a iletme fırsatı buldu. Vali Akkoyun, muhtarların ilettiği tüm konuları dikkatle dinledi ve ilgili daire başkanları ile kurum amirlerine gerekli talimatları verdi. Taleplerin hızla değerlendirilerek çözüme kavuşturulması için çalışmaların hemen başlatılacağı ifade edildi.