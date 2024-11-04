Mardin ve Batman’a Kayyum Atandı: Yasaklar Geldi

MARDİN VE BATMAN BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi’ne kayyum ataması yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp’ı kayyum olarak atadı. Canalp, belediye binasına giriş yaparken çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum tayin etti.

POLİS ENGELİ VE ABLUKA

Polis, sabah saatlerinde belediye binası önünü ablukaya aldı. Kayyum kararı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e bildirildi. Böylece, yerel yönetimlerin durumu daha da netleşti ve güvenlik önlemleri artırıldı.

MARDİN VALİLİĞİNDEN YASAKLAMA AÇIKLAMASI

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları ve oturma eylemleri gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında tüm programların 4-14 Kasım tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı alan toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00’den 14 Kasım saat 07.00’ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır.”