Mardin Ve Şırnak’Ta Bisiklet Turunu Gerçekleştirdik

MARDİN VE ŞIRNAK’TA SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİĞİ

Mardin ve Şırnak’ta Yeşilay tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleşti. Mardin’in Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda toplanan bisikletliler, Yeşilay’ın faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgi alarak pedal çevirmeye başladı. Etkinlik, bisikletlilerin Vali Ozan Caddesi’nde attığı tur ile tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, organizasyon boyunca katılımcılara trafik güvenliği konusunda yardımcı oldu.

YÜKSEK KATILIMLA İKİNCİ ETKİNLİK

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Akdağ, “Yeşilay gönüllülerimizle bir araya gelerek bu etkinliği icra ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Kazasız belasız bir şekilde etkinliğimizi tamamladık. Yüksek katılımdan dolayı katılımcılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ŞIRNAK’TA BİSİKLET TURU

Şırnak Üniversitesi Kampüs Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 50 amatör ve profesyonel bisikletçi katılım gösterdi. Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, etkinliğin Türkiye genelinde düzenlendiğini belirtti. Bağımsızlık seferberliği kapsamında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Çağın, “Amacımız gençlerimizi hiçbir şekilde bağımlılık illetine bulaştırmamak. Sağlığımız ve bağımlılıktan uzak bir gelecek için pedal çevireceğiz.” dedi.