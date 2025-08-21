Mardin Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi

ÇEVRE, ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLENDİRMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, Mardin’in Yeşilli ilçesindeki kentsel dönüşüm projelerine dair görüntüler paylaştı. Kurum, “Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli’de. Mardin’imizin özgün mimarisine uygun bu proje, ilçemizin güzelliğine güzellik katacak” şeklinde ifade etti. 2016’da riskli alan ilan edilen Gül ve Tepebaşı mahallelerinde, yetersiz altyapı ve derme çatma yapılar mevcuttu. Bugüne kadar 723 bağımsız birimden 648’i yıkıldı ve bu alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NDE İLERLEME

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın önderliğinde, Yeşilli Belediyesi ile iş birliği yapılarak yürütülen ‘Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, birinci etap çalışmaları tamamlandı. Rezerv alanda inşa edilen projelerin içerisinde 60 konut, 65 iş yeri ve 21 odalı bir otel bulunuyor. Ayrıca, kadın ve erkekler için taziye evleri ve yemeğin sunulacağı bir yemekhane barındıran Merkez Camisi de yenilendi. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise toplamda 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam ve bir fırın inşa edilecek.

YENİ İSTİHDAM VE TURİZM POTANSİYELİ

İki etabın tamamlanmasıyla, Mardin’ime özgü mimari ile tasarlanmış toplam 233 konut ve 88 iş yeri bölgeye kazandırılacak. Dara Antik Kenti’ne yakın konumda olan bu proje, Mardin’in turizm güzergahında önemli bir yere sahip. Yeni görünümüyle, bölgeye daha fazla turist çekmesi bekleniyor. Bakan Kurum, tamamlanan yapıların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştığı gibi, hak sahiplerinden gelen geri bildirimler de oldukça olumlu.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Yenilenen bölgede yaşayan hak sahiplerinden Ferhat Şan, eski evlerin dayanaksız olduğuna vurgu yaparak, “Kentsel dönüşüm bir nimettir, bir hazinedir. Daha önce misafir çağırdığımızda burada çay içemezdik. Şimdi dört bir yanda altyapı var” dedi. Selim Mamo, eski evlerinde karşılaştıkları zorlukları anlatırken, “Bir gün kızım mutfakta bulaşık yıkarken yılan bacağının üstüne dolaştı. Eski evimde çok zor şartlarda yaşadık. Şimdi yeni evimi kendim yıktım” ifadelerini kullandı. Mesut Adam da, “Yapılan çalışmalar ortada. Bu kadar küçük bir yere bu yatırımı yapmayı herkes beceremez” şeklinde düşüncelerini paylaştı.