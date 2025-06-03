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Marella Discovery 2 Alanya’ya Geldi

ANTALYA’DA KRUVAZİYER TURİST MİSAFİRİ

Alanya ilçesi, ‘Marella Discovery 2’ isimli kruvaziyeri ağırladı. Gemide, çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu 1801 turist bulunuyor. Bahama bandıralı ve 265 metre uzunluğundaki bu gemi, Marmaris’ten sefer yaparak Alanya Limanı’na demirledi. Gemide ayrıca 744 personel yer alıyor.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE KENT MERKEZİNE DAĞILIM

Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, turistler gemiden inerek Alanya’nın merkezine yöneldi. Öğleden sonra saat 18.00 gibi kruvaziyerin, Kıbrıs’ın Limasol şehrine hareket edeceği bildiriliyor. Alanya, bu tür kruvaziyer ziyaretleriyle turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

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