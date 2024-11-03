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“Margot Robbie Hamilelik Müjdesini Verdi!”

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BARBİE İLE GÜÇLÜ BAĞ

Margot Robbie, Barbie karakteriyle tanınan başarılı bir yıldız. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde hızla ilerleyerek önemli yapımlarda yer aldı. İlk filmlerinden itibaren büyük yönetmenlerle çalışarak gişe rekorları kırdı ve tüm dünyaya adını duyurdu. Robbie, hem oyunculuğu hem de güzelliği ile geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

HAMİLELİK HABERİ GİZLİ TUTULDU

Ünlü çift, hamileliklerini uzun süre gizlemeyi başardı ancak Margot Robbie’nin karnı büyümeye başlayınca durumu saklayamaz hale geldiler. Hayranları için büyük bir sürpriz olan bu hamilelik haberi, Robbie’nin Tom Ackerley ile evliliğinden bu yana bir bebek sahibi olma hayalini gerçekleştirdi. Yıllardır bu bebek için hayaller kuran çift, sonunda bekledikleri mutlu haberi duyurdu.

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