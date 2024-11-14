“Mari Teyze, Depremzedelere Umut Oldu”

HATAY’DA YENİDEN HAYATA DÖNÜYOR

Hatay’ın tescilli lezzeti beyaz bal kabağıyla 31 yıldır tatlı yaparak para kazanan Mari Saatçi, 21 metre prefabrik iş yerinde yeniden lezzeti damakta tat bırakan tatlılarını hazırlamaya başladı. Depremde hem evi hem iş yeri yıkılan Saatçi, beraber çalıştığı iki afetzede kadına da umut olabiliyor. Gastronomi şehri Hatay’ın kendine özgü beyaz bal kabağı, pişirim şekli ve tarifiyle büyük beğeni topluyor. Antakya ilçesinde yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Mari Saatçi, 31 yıldır bal kabağı tatlısı yaparak geçimini sağlıyordu. Asrın felaketi sonrası pes etmeyen Saatçi, yaşının ilerlemesine rağmen müşterileriyle tatlılarını buluşturmaya devam ediyor.

DEPREM SONRASI SÜREÇ VE ZORLUKLAR

Hatay Valiliği tarafından Defne ilçesi Atatürk Alışveriş Merkezi prefabrik çarşısındaki 21 metrekare alanında yeniden hizmet vermeye başlayan Saatçi, 2 afetzede kadına da iş vererek onlara destek oldu. İnanılmaz azmi sayesinde takdir gören Mari Saatçi, şu sözleri paylaşıyor: “2 ay kadar sonra evimize ve iş yerimize gittiğimizde hırsızlar her şeyimizi çalmıştı.” Eski Antakya’daki iş yerinde yıllarca çalıştığını belirten Saatçi, müşterilerine kazandırdığı istihdamı hatırlatarak, “Yanımda 4-5 kadına iş veriyordum… Deprem oldu ve iş yerime uzun süre gidemedim,” dedi.

YENİ İŞ YERİ VE TATLI FİYATI

Depremin ardından kendisine tahsis edilen prefabrik iş yerinde meşhur tatlılarını yapmaya başladığını anlatan Saatçi, “Dükkan yaklaşık 21 metrekare ve bize yetmiyor. 31 yıldır bal kabağı tatlısı pişirerek, para kazanıyorum. Kabak tatlısının şu anki fiyatı 220 TL. Her yiyen bir daha alıyor. Çok beğeniyorlar, kim Mari ablanın tatlısını duysa beğeniyor,” ifadelerini kullanıyor. Saatçi, devletin sağladığı prefabrik çarşıdan yararlanma fırsatını da değerlendirdi.

MARI ABLANIN DESTEKLEDİĞİ ÇALIŞANLAR

Mari’nin kendisine umut olduğunu dile getiren Selma Ezer, “Mari ablayı çoktandır tanıyorum. Depremden sonra maddi olarak sıkışmıştık, yeni bir iş yeri açtı ve bana imkan sağladı,” diye konuştu. Göz tanısı nedeniyle yüzde 90 görme engeli bulunan Ezer, “Sağlığımı bilerek beni kabul etti. Şimdilik güzel gidiyoruz. İnşallah müşterimiz gelir,” diyerek duygularını ifade etti. Mari Saatçi, sadece kendisi için değil, çevresindekiler için de bir umut ışığı olmaya devam ediyor.