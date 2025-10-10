Maria Corina Machado 2025 Nobel Barış Ödülü’nü Kazandı

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı politikacı Maria Corina Machado oldu. Nobel Komitesi, Machado’ya “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmeden verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalar” gerekçesiyle bu ödülü layık gördüğünü açıkladı.