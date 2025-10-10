Venezuelalı politikacı Maria Corina Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazandı. Nobel Komitesi, Machado’ya Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak adına gösterdiği özverili çaba ile diktatörlükten demokrasiye geçişin adil ve barışçıl bir şekilde sağlanması yönündeki mücadelesi dolayısıyla bu prestijli ödülü takdim etti.

MADE İLANI

Deklarasyonda, “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmeden mücadele etti” ifadesiyle, Machado’nun çabaları vurgulandı ve onu bu ödülü kazanmaya layık gören sebepler arasında sayıldı. Bu gelişme, Venezuela’daki siyasi durumun uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmesine olanak tanıyacak.

DÜNYA ÇAPINDA ETKİ

Bu ödül, Machado’nun uluslararası toplum nezdindeki görünürlüğünü artırırken, Venezuela’daki ifade özgürlüğü ve demokrasi mücadelesinin de desteklenmesine katkıda bulunması bekleniyor. Ödül, Caracas’taki siyasi iklim üzerinde yeni bir umut ışığı yaratma potansiyeli taşıyor.