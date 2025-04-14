Mariam, Modada İlgi Çeken İsimdir

MODELLİK YARIŞMASINDA GÖZ KAMAŞTIRAN İSİM

Mariam, moda yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip. “İşte Benim Stilim” yarışmacısı olarak izleyicilerin merakla araştırdığı konulardan biri de Mariam’ın hayat hikayesi ve stilidir. Özellikle kombinleriyle dikkat çeken Mariam ile ilgili en çok sorulan sorular arasında “Mariam kaç yaşında ve nereli?” yer alıyor.

MULTİ KÜLTÜREL GEÇMİŞİ İLE MARIAM

“İşte Benim Stilim 2025” sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak öne çıkan Mariam Seyyid, çok kültürlü bir arka plana sahip. Faslı bir baba ve Türk bir annenin kızı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelmiştir. Mariam’ın doğum tarihi net olarak bilinmese de, yarışma profiline göre 20’li yaşlarının başlarında olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 1.68 cm boyunda ve 52 kilogram olan Mariam, sağlıklı yaşam tarzını benimseyerek düzenli spor yapıyor.

Mariam, profesyonel olarak ekstrem spor antrenörlüğü yapıyor ve dağcılık, kamp, doğa yürüyüşleri ile fonksiyonel egzersizler üzerine eğitimler veriyor. Bu alandaki uzmanlığı, onun fiziksel görünümünü ve sağlıklı yaşama olan tutkusunu daha da gözler önüne seriyor. Mariam Seyyid, izleyicilere hem stil hem de yaşam tarzıyla ilham vermek için mücadele ediyor.