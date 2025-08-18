Mariia Sukhopalova Brezilya’da Madalya Kazandı

BİSİKLET SPORUNDA TARİHİ BAŞARI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bisiklet takımı sporcusu Mariia Sukhopalova, UCI MTB Dünya Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Brezilya’nın Sao Paulo yarışlarında altın madalya kazandı. Büyükşehir Belediyesi’nden gelen açıklamada, Sakarya’da 10 Ağustos’ta yapılan dördüncü ayak yarışlarında gümüş madalya kazanan Sukhopalova’nın, Brezilya’daki beşinci ayak yarışında Türk takımının sporcusu olarak birincilik elde ettiği kaydedildi. Ayrıca, Sukhopalova’nın, Büyükşehir Spor Kulübü formasıyla kazandığı bu başarı, Türk bisiklet sporu için önem taşıyor ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

RUMELİ-BALKAN KÜLTÜR BULUŞMASI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kültür Sanat Festivali” çerçevesinde Rumeli-Balkan kültür buluşması gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden gelen açıklamada, yarın Millet Bahçesi’nde yapılacak olan etkinlikte yöresel dernek stantları, halk oyunları, müzik dinletileri ve Rumeli Ayhan konserinin olacağı belirtildi. Farklı kültürlerden insanların buluşacağı festivalde Balkan göçmenleri, Boşnaklar, Kuzey Makedonyalılar, Kırcaalililer ve mübadil dernekleri yer alacak.

OYUN GELİŞTİRME ATÖLYESİ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Topluluğu tarafından oyun geliştirme alanına ilgi duyan öğrenciler için bir eğitim atölyesi yapıldı. SUBÜ’den gelen bilgilere göre, “Akran Temelli Eğitim: Oyun Geliştirmeye Giriş ve Uygulamalı Eğitim Atölyesi” adı altında düzenlenen etkinlikte öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Atölye boyunca katılımcılar, “Oyun nedir?”, “Oyun geliştirici kimdir?” ve “Oyun türleri nelerdir?” gibi temel konular üzerinden bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, 2 boyutlu platform oyunlarının temel yapı taşlarını öğrenip karakter hareketleri, zıplama mekanikleri ve sahne geçişleri gibi dinamikler üzerinde uygulamalar yaptı. Atölyenin sonunda her öğrenci, kendi sahnesini oluşturarak özgün objeler ve kurgularla hayalindeki oyun dünyasını tasarladı.