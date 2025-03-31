Marine Le Pen Yolsuzluktan Suçlu Bulundu

MARINE LE PEN’İN YARGILANMASI

Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Ulusal Birlik partisi için Avrupa Birliği fonlarını uygun olmayan bir şekilde kullanmaktan dolayı mahkemece suçlu bulundu. Yargıcın, cezayı açıklaması için birkaç saat içinde kararını vermesi bekleniyor.

SAVCILARIN TALEPLERİ

Savcılar, daha önce cezanın sadece 300 bin euro ve hapisle sınırlı kalmamasını istediklerini, bunun yanı sıra Le Pen’e beş yıllık bir siyaset yasağı getirilmesi ve bu yasağın temyiz sürecini beklemeden derhal uygulanmasını talep etmişti. Yargıç bu talebi kabul ederse, Le Pen’in 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışma hedefi tehlikeye girmiş olacak.

Olası Yaptırımlar

Mahkemenin, siyaset yasağı için temyizi bekleme kararı alması veya 2027’deki adaylığını etkilemeyecek şekilde bir yıllık siyaset yasağı uygulaması da diğer olasılıklar arasında yer alıyor. Le Pen ve partisinden 20 üst düzey siyasetçi, Avrupa Parlamentosu tarafından sağlanan fonlarla çalışan asistanları, Avrupa Parlamentosu’na ait konularda değil, Ulusal Birlik’in iç meseleleri üzerinde çalışmakla suçlanıyor. Le Pen, geçen yılki savunmasında herhangi bir usulsüzlük yapmadığını ifade etmişti.