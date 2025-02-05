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Spor

Mario Lemina Resmen Galatasaray’da! Transfer Detayları Açıklandı

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GALATASARAY, LEMİNA TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray, İngiliz ekip Wolverhampton’da oynayan Gabonlu orta saha futbolcusu Mario Lemina’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Lemina transferi ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna önemli bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Bu kapsamda futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 Euro transfer ücreti ödeneceği belirtildi. Ayrıca, futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık bir sözleşme imzalandığı bilgisi verildi. Açıklamanın devamında, “2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 Euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir” denildi.

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