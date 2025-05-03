Mario Lemina: “Savunma Güçlü Olunca, Hücumda İyi”

GALATASARAY’IN SAVUNMA PERFORMANSI

İstanbul – Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takım olarak savunmalarında güçlü bir temel kurduklarını ve bunun hücum oyuncularına olumlu katkı sağladığını ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u 4-1 gibi net bir skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından, Gabonlu futbolcu Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TORRİERA’NIN FORMU VE TAKIMA ETKİSİ

Son haftalarda Lucas Torreira’nın fazla gol atmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Lemina, “Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum” şeklinde konuştu. Sivasspor karşısında iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, “Maçı kazandık. Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ VE BİRLİKTE ÇALIŞMA

Lemina, ligde iyi bir şekilde sona ulaşacaklarını düşündüğünü belirtti. Takıma transfer olduktan sonra savunmadaki dengeyi sağladıklarını aktaran futbolcu, “Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.