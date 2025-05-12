Mario Lemina: “Tarihte yer almak istedim”

MARIO LEMİNA’NIN GERI DÖNÜŞÜ VE HEDEFLERİ

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, takımının şu anda tarih yazdığını belirterek, “Geri dönerek bu tarihte yer almak istedim” ifadesini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, çarşamba günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılar, antrenmanlarında Lemina’nın basın mensuplarıyla sohbetine ev sahipliği yaptı.

GALATASARAY İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUM

Galatasaray’da mutlu olduğunu dile getiren Lemina, “Takıma çözüm üretmek için çabalıyorum. Bütün çalışmalarımla, aklımla ve gücümle sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Buraya çok büyük deneyimle geri geldim. Kafamla ve aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray’ın hedeflerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu. İlk geldiği dönemle şimdiki durum arasındaki fark sorulduğunda ise, “İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz” şeklinde cevap verdi.

VICTOR OSIMHEN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile olan ilişkisine değinen Lemina, “Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkim var. Victor dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. O da bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak istiyoruz. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor” şeklinde açıkladı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine destek olduğuna vurgu yapan Lemina, “Gelmeden de destek oldular ve bunun için teşekkür ediyorum. Galatasaray şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim” dedi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki ortamın Florya ile benzer olduğunu belirten Lemina, “Florya’daki çalışanlar buraya geldi. Dolayısıyla Florya’daki ambiyans da burada oluşturuldu. Florya’da inanılmaz anılarımız ve güzel zamanlarımız oldu ama Kemerburgaz, Florya’nın da ötesinde. Çok gelişmiş ve muhteşem bir yer ve buradan devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.