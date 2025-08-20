Haberler

Marius Borg Hoiby 32 Suçla Yargılanacak

NORVEÇ PRENSİSİNİN OĞLUNA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz, aile içi şiddet, saldırı ve diğer suçlamalarla yargılanacak. 28 yaşındaki Marius Borg Hoiby’nin, Prens Haakon’un üvey oğlu olduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıllık soruşturmanın ardından Hoiby hakkında tam 32 suçlamanın gündeme geldiği ifade ediliyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Savcılığın yönelttiği suçlamalar arasında dört ayrı tecavüz vakası ve bazı taciz görüntülerini telefonla kaydetme iddiaları da yer alıyor. Hoiby’nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarını kabul etmediğini vurguladı. Ancak, bazı daha az ciddi suçlamaları kabul etmeye hazır olduğunu aktardı. Geçen yıl ekim ayında başlatılan soruşturma kapsamında Hoiby, bir hafta süreyle gözaltında tutulmuştu.

Marius Borg Hoiby, en ağır suçlamalardan suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabiliyor. Davanın, gelecek yılın başında başlaması bekleniyor. Bu gelişmeler, Norveç Kraliyet ailesi için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

