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Mark Carney Erken Seçim Kararı Aldı

ERKEN SEÇİM KARARI

Kanada’nın yeni başbakanı Mark Carney, 28 Nisan’da erken seçime gitme kararını açıkladı. Justin Trudeau’nun istifasının ardından başbakanlık görevi devralan Carney, ilk iş olarak erken seçim için adım attı. Başkent Ottawa’da Genel Vali Mary Simon ile parlamentoyu feshetmek üzere bir görüşme gerçekleştikten sonra düzenlediği basın toplantısında Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik tehditleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek için 28 Nisan’da seçim yapılacağını bildirdi.

TRUMP’IN TEHDİTLERİNE CEVAP

Carney, “Başkan Trump’ın haksız ticari hamleleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en büyük kriziyle karşı karşıyayız. Yanıtımız, güçlü bir ekonomi ve daha güvenli bir Kanada inşa etmek olmalı. Trump, Kanada’nın gerçek bir ülke olmadığını iddia ediyor. Bizi parçalamak istiyor, böylece ABD bize sahip olabilecek. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANKETLERDEKİ TOPARLANMA VE SİYASİ DENEYİM

Kanada’da 20 Ekim’e kadar seçim yapılması gerekmiyor fakat Carney, ocak ayından bu yana anketlerde gözlemlenen dikkat çekici toparlanmayı değerlendirmeyi hedefliyor. 59 yaşındaki Carney’nin siyasi deneyimi bulunmuyor. 10 Mart’ta Liberal Parti içinde yapılan oylamada partinin yeni lideri olarak seçilen Carney, 15 Mart’ta yemin ederek göreve başlamıştı.

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