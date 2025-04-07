Market Çıkışında Motosiklet Çarptı, Kaza

KAZA ANI KAMERADA YER ALDI

Bursa’da bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan bir kişiye motosiklet çarptı. Kazanın ilginç görüntüsü güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Olay, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir adam markete girerek alışveriş yaptı. İşlemlerini tamamladıktan sonra dışarı adım attığı esnada, cadde üzerinde giden bir motosikletli, marketten çıkan kişiye çarptı.

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerinde bulunanlar, yere düşen motosiklet sürücüsü ve yayanın yanına koşarak yardımcı oldu. Sağlık ekipleri, kazaya karışan iki kişinin de sağlık durumlarını kontrol etti ve ciddi bir durumlarının olmadığı belirlendi. Bunun yanı sıra, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın detayları ve anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.