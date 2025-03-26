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Market Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

MARKETTE HIRSIZLIK OLAYI

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir markette dikkat çekici bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Müşteri kılığına giren A.Ü., içine girdiği markette kasiyerin telefonunu çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

HIZLI HAREKETLERLE ÇALDI

Olayın detaylarına başvurulduğunda, A.Ü.’nün markete girdiği, aldığı ürünlerle kasaya yöneldiği görülüyor. Kasiyerin dikkati başka bir yöne kaydırılırken, A.Ü. hızlı bir şekilde kasiyerin telefonunu kasanın önünden alarak poşetinin içerisine koyuyor. Hırsız, marketten ayrıldıktan sonra çalışanlar, durumu fark edip hemen polise ihbarda bulunuyor.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde A.Ü.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına alıyor. Çalınan telefon, sahibine geri iade ediliyor. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği için hırsızlık anı da belgelendi.

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