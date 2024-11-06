“Market Kaskla Giriş Yapan Hırsız”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Dün saat 19.00 civarında Şamlı Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde bir olay meydana geldi. Plakasız motosiklet ile istasyona gelen bir kişi, elindeki kaskı takarak markete girdi. Raftaki çikolataları inceleyip son zamanlarda popülerleşen 300 TL’ye satılan Dubai çikolatasından birini montunun cebine koydu. Ardından, parasını kredi kartıyla ödediği bir sakız alarak marketten ayrıldı. Bu durum, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve dikkat çekti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI VE ŞİKAYET SÜRECİ

Market sahibi Mehmet Altınkaynak, “İstasyonumuza motosikletle kasksız gelen genç birisi, markete kask takarak girdi. Dubai çikolatasının yanında fazla zaman geçirince, kasiyer arkadaşımız şüphelendi. Genç adam daha sonra bir sakız alıp, parasını kredi kartıyla ödeyerek ayrıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimizde, 300 TL’lik büyük boy Dubai çikolatasını montunun cebine koyduğunu fark ettik. Motosikleti plakasız olduğu için şahsı ilk başta tespit edemedik. Ancak kredi kartıyla yaptığı ödeme sayesinde kartın bilgilerine ulaşıp, görüntülerle birlikte polise şikayette bulunduk. Son günlerde Dubai çikolatasına artan bir ilgi var ve bu durum insanların dikkatini çekiyor” ifadelerini kullandı.