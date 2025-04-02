Market Önünde İçecek Hırsızlığı Kamerada

MARKET ÖNÜNDE İÇECEK HIRSIZLIĞI

Tekirdağ’da, market önündeki bir dolaptan içecek çalınması olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen olay, yakın bir zamanda meydana geldi. Akşam saatlerinde seyir halindeki bir motosikletli, marketin önünde durakladıktan sonra motosikletten indi.

HIZLA İÇECEK DOLABINA YÖNELDİ

Şahıs, hızla içecek dolabına yöneldikten sonra, kolayı alarak motosiklete binip hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yeri sahibi Furkan Ali Zeytin, olaya dair şikayette bulunma gereği duymadığını belirtti ve motosikletli şahsın davranışını hoş karşılamadığını ifade etti.