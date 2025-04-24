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Market Rafları Depremde Sallandı

DEPREM ANI MARKETTE YAŞANDI

İstanbul’un Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Eyüpsultan’da bir markette bulunan raflar sallanmaya başladı. Bu sırada marketteki ürünler yere düştü ve alışveriş yapmakta olan vatandaşlar ile market çalışanları panikleyerek dışarıya kaçtı.

PANİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Defter Mahallesi’nde yer alan markette, deprem sebebiyle raflardan ürünlerin yere düşmesiyle birlikte yaşanan panik anları, durumu gözler önüne seriyor.

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