Market Yangını Apartmanı Sardı Düzce’De. (Not: Verilen metin 6 kelime sığdırılamayacak kadar uzundu, bu yüzden özetlenerek yeniden yazıldı.)

MARKETTE ÇIKAN YANGIN 3 KATLI APARTMANI SARDI

Düzce’nin Nusrettin Mahallesi’nde gece yarısı bir markette başlayan yangın, hızla yayılarak 3 katlı apartmanı tamamen sardı. Olayda büyük maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

YANGIN SABAHA KARŞI BAŞLADI

General Ziya Sokak’ta bulunan markette sabaha karşı çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipmanlarını harekete geçirdi. Alevler kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

İTFAİYE UZUN SÜRE MÜCADELE ETTİ

Bina sakinlerinin hızla tahliye edildiği yangında, itfaiye ekipleri uzun süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken, market ve üst katlardaki dairelerde ciddi hasar oluştu.

YANGIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili detaylı rapor hazırlıyor.

MADDİ HASAR YÜKSEK

Yangında marketteki ürünler ve apartman daireleri büyük ölçüde zarar gördü. Maddi kayıpların boyutunun netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

BÖLGE SAKİNLERİ ŞOKTA

Olayı gören mahalle sakinleri, yangının hızla yayılması karşısında şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine hızla müdahale eden ekipler, olası bir faciayı önledi.

YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, benzer olayların önlenmesi için elektrik tesisatı ve yangın güvenlik önlemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış sebebi ve hasarın boyutunu belirlemek için resmi kurumlar tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.