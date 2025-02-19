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Market Yangını Korku Yarattı

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YANGIN OLAYI VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın altında yer alan markette bir jeneratörün alev alması sonucu yangın meydana geldi. Alevler kısa süre içerisinde tüm marketi kuşattı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Apartman Sakinlerinin DURUMU

Marketin bulunduğu binada yaşayan apartman sakinleri, güvenlik tedbiri olarak evlerini tahliye etti. Dumandan etkilenen bir market çalışanına olay yerindeki ilk müdahale yapıldı ve daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalelerini korku ve endişeyle izledi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren mücadelesinin ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sonrası, ekiplerin hızlı müdahalesi önemli bir rol oynadı.

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