Market Yangınında 1 Çocuk Öldü, 5 Kişi Yaralandı

KONYA’DA MARKET YANGINI: 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, biri itfaiye görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı’ndaki 5 katlı binanın zemin katında bulunan markette meydana geldi.

YANGININ BAŞLANGICI VE YAYILMASI

Edinilen bilgilere göre, A.Ö.’ye ait marketin mutfak bölümünde başlayan yangın, kısa sürede deodorant ve parfümlerin bulunduğu raflara sıçradı. Yanıcı malzemeler nedeniyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

CAN KAYBI VE YARALANANLAR

Yangın sırasında marketin arka tarafındaki bölümde bulunan 5 yaşındaki Muhammed Kaan Örgün hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen market sahibi A.Ö. ve P.A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye eri R.İ. elinden hafif yaralandı. Akşehir Yaren Arama Kurtarma ekipleri de yaralıların tahliyesine destek verdi.

BİNANIN TAHLİYESİ VE SORUŞTURMA

Yangın sırasında bina sakinleri güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının sebebini araştırıyor.