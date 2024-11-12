“Market Yangınında Kardeş Hayatını Kaybetti”

OLAYIN KAYNAĞI

Olay, saat 23.30 sularında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan bir markette yaşandı. İddialara göre, geçmişte husumet yaşayan Erkan Sekmen, elinde benzin bidonuyla, ağabeyi Hakan Sekmen’in işlettiği iş yerine gitti. Market içerisinde Hakan Sekmen ile kardeşi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı.

TARTIŞMANIN SONUCU

Tartışmanın büyümesi sonucunda Erkan Sekmen, market içerisinde yer alan ofis ve ev olarak kullanılan odaya benzin dökerek ateşe verdi. Yangın, aniden yayılarak büyüdü. Durumun acil olduğu bildirilerek, adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Olayda Hakan Sekmen’in oğlu Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44), market çalışanı Samet Uğurlu (24) ve yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.