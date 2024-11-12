“Marketini Ateşe Veren Ağabey, 1 Ölü”

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 47 yaşındaki Erkan Sekmen, ağabeyi 49 yaşındaki Hakan Sekmen’in işlettiği markete gitti. İddiaya göre, önceden aralarında husumet bulunan iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Erkan Sekmen elinde benzin bidonuyla marketin ofis ve ev olarak kullanılan odasına benzin döküp ateşe verdi. Özellikle bu olayın ardından yangın bir anda yayılarak mahalledeki paniği artırdı. Olay, saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti.

YARALANANLAR VE ATEŞİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangın sonucu Hakan Sekmen hayatını kaybetti, Erkan Sekmen ile birlikte 4 kişi daha yaralandı. Yaralanan diğer şahıslar arasında Hakan Sekmen’in oğulları Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) bulunuyor. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi, yaralıları hastanelere kaldırırken, olay yerindeki yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

HASTANEDE YAŞANANLAR

Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hakan Sekmen, vücudundaki ağır yanıklarla birlikte yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavi altındaki Erkan Sekmen’in durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. Diğer yaralılar Y.H. Sekmen, Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin’in tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı incelemeler yaptı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.