Marketler Pazar Günü Kapalı Olabilir

TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU’NDAN ÖNERİLER

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), marketlerin pazar günleri kapatılması yönünde bir öneride bulundu. TPF, 2025 yılı için hazırlanan Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu duyurdu. Bu rapor, yerel zincir mağazaların istihdama sağladığı katkıları detaylı bir şekilde ele alırken, gençlerin sektöre bakışı ve kadın istihdamının bölgesel etkisi gibi birçok yapısal sorunu ve çözüm önerisini içeriyor. Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor ve birçok alanda, özellikle satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi, iş imkanları sunuyor. Küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir istihdam alanı oluşturan sektör, bölgesel kalkınmaya ve istihdam dengesine katkı sağlıyor.

GENÇ ÇALIŞANLARIN KARİYER GÖRÜŞÜ

18-30 yaş arasındaki genç çalışanların sektöre kalıcı bir kariyer gözüyle bakmadığı raporda vurgulanıyor. Gençler, perakende sektörünü bir “ara durak” olarak değerlendiriyor ve diğer mesleklere yönelme eğiliminde oluyor. Ayrıca, Türkiye’de kadınların en çok çalıştığı sektörlerden birinin perakende olduğu belirtiliyor. Kadınların iş yaşamında kalıcı bir yer bulması için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. TPF, kırsalda kadınların iş gücüne katılımında perakende sektörünün hayati bir rol oynadığını vurguluyor.

SEKTÖRDE SOSYAL DENGE YARATILMASI

Raporda öne çıkan önerilerden biri pazar günleri marketlerin kapalı olması. Bu öneri, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapmasını sağlayarak sosyal hayat ile iş hayatı arasında bir denge kurulmasına yardımcı olacak. Perakende sektöründe sürdürülebilir istihdam açısından yaşanan sorunların, çalışanların pazar günleri aileleriyle zaman geçirememesi nedeniyle, sektörü kalıcı iş olarak görmemelerine yol açtığı belirtiliyor. TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapılarını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirterek, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor.” sözlerini dile getiriyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili konusunu görüşmeye devam ettiklerini belirtiyor. Ayrıca, bu uygulamanın gençlerin sektöre bakışını değiştireceğini ve daha insani bir çalışma kültürü oluşturacağına dikkat çekiyor. Düzgün, “Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister.” ifadesinde bulunuyor. Pilot bölgelerde uygulanacak bu önerinin, hem küçük esnaf için hem de Türkiye ekonomisi için olumlu bir adım olacağı yönünde görüşlerini aktaran Düzgün, “Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuyor.