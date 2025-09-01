Marketler Pazar Günü Kapalı Olabilir

TÜRKİYE’DE PERAKENDE SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEMELER ÖNERİSİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), pazar günleri marketlerin kapalı olması önerisiyle dikkat çekiyor. TPF, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu açıkladı. Bu rapor, yerel zincir mağazaların istihdama olan katkılarını kapsamlı bir biçimde ele alırken, gençlerin sektöre bakış açısının yanı sıra kadın istihdamının bölgesel etkilerine ilişkin çeşitli yapısal sorunlar ve çözüm önerileri sunuyor. Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlarken satış, lojistik, muhasebe ve yönetim gibi alanlarda da önemli miktarda istihdam yaratıyor. Küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı oluşturan sektör, bölgesel kalkınma ve istihdam dengesine de katkıda bulunuyor. Ancak 18-30 yaş arasındaki genç çalışanlar, sektöre kalıcı bir kariyer olarak bakmıyor ve perakendeyi bir “ara durak” olarak değerlendiriyor.

SOSYAL YAŞAM VE İŞ HAYATI DENGESİ

Raporda, Türkiye’de kadınların en fazla istihdam edildiği sektörlerden birinin perakende olduğu belirtiliyor. Kadınların iş yaşamındaki kalıcılığını sağlamak adına kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. TPF, kırsaldaki kadınların iş gücüne katılımı için perakende sektörünün kritik bir rol oynadığını ifade ediyor. Öne çıkan önerilerden biri ise pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde. Bu öneri, çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yaparak sosyal yaşam ile iş hayatı arasında bir denge kurulmasına yardımcı olacağı düşünülüyor. Raporda sürdürülebilir istihdamda yaşanan sorunlara da dikkat çekilirken çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak göremedikleri tespit ediliyor.

AİLE YAPISINI GÜÇLENDİREN ADIMLAR

TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirtti. Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” şeklinde ifade etti. Hafta sonu tatilinin aile bağlarını güçlendireceğine vurgu yapan Düzgün, “Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesini de önemli bir çerçeve olarak değerlendirdi.

GENÇLERİN SEKTÖRE BAKIŞINI DEĞİŞTİRME HAZIRLIĞI

Düzgün, bakanlıklarla pazar günü tatili hakkında görüşmeler yaptıklarını belirtti ve “Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır” diye ekledi. Sektör açısından en önemlisi bu uygulamanın sürdürülebilir istihdamın anahtarı olduğunu ifade eden Düzgün, çalışanların kendilerini değerli hissetmeleri ve sosyal yaşam ile iş arasında denge kurabilmeleri durumunda sektörde uzun yıllar kalma isteği göstereceğini vurguladı. Pazar günü tatilinin hem aileler hem de perakende sektörü için güçlü bir adım olduğunu sözlerine ekledi. Düzgün, Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde pilot bölgelerde bu uygulamanın başlayabileceğini ve küçük esnaf için can suyu olacağını dile getirdi. Hem yerli ekonomiyi hem de aile yapısını güçlendirecek bu adımın önemi dikkat çekiyor.