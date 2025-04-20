Marketlerde Kahverengi Yumurta Yasaklanıyor

YUMURTA TÜRLERİNİN FARKLILIKLARI

Dünya genelinde en fazla tüketilen gıdalardan biri olan yumurta, marketlerde genellikle beyaz ve kahverengi çeşitleriyle satılıyor. Her iki yumurta türünün sağlıklı olup olmadığı üzerine çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Uzmanlar, bu iki tür arasında belirgin bir fark olmadığını belirtiyor. Ancak, Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği, geçtiğimiz aylarda kahverengi yumurta üretimini kısıtlama kararı aldı. Başlangıçta sağlıkla ilgili olduğu düşünülen bu kararın gerçek nedenleri ise zamanla ortaya çıktı ve uygulamanın hızla Avrupa ülkelerine yayıldığı öğrenildi.

ÜRETİMİN TEMELİ

Yumurtaların renkleri, çoğunlukla tavuğun cinsine bağlı olarak belirleniyor. Tavukların kulakçık renginin, bırakacakları yumurtaların beyaz mı yoksa kahverengi mi olacağını göstereceği düşünülüyor. Kulakçık renginin kalıtsal özelliklerle belirlendiği bilinse de, beyaz yumurta üreten tavukların verimlilik açısından avantajlı oldukları yapılan araştırmalarla kanıtlanıyor. Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, üretim maliyetlerini azaltmak ve verimlilik sağlamak amacıyla beyaz yumurta üretimi konusunda ülke genelindeki üreticilere talimat verdiklerini ifade ediyor. Bu uygulama Almanya ile sınırlı kalmayıp, kısa sürede Hollanda, Belçika ve Fransa’ya da sıçradı.

KAHVERENGİ YUMURTALARIN GELECEĞİ

Hayvan yetiştiriciliğinin maliyet düşürmeye odaklandığını aktaran Schönecke, tüm üreticilerin beyaz yumurta üretimine yönelmesi sayesinde yakın gelecekte kahverengi yumurtaların tamamen ortadan kalkabileceğine dikkat çekiyor.

BEYAZ YUMURTA ÜRETİCİLERİNİN AVANTAJLARI

İnsan sağlığı üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler bakımından beyaz ve kahverengi yumurta arasında bir fark bulunmuyor. Ancak, beyaz yumurta üreten tavukların yaşam sürelerinin kahverengi yumurtalayanlardan daha uzun olduğu gözlemleniyor. Bu durum, çiftçilere daha uzun yıllar boyunca yumurta alabilme imkanı sunuyor. Ayrıca, beyaz yumurta bırakan tavukların boyutlarının daha küçük ve hafif olması da bir diğer avantajı olarak öne çıkıyor.