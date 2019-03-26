Marketlerde tanzim satışı başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların kesesinin az da olsa rahatlamasını sağlayan tanzim satışlarının zincir marketlerde de başlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı” açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satışların kapsamının genişlediğini duyurdu.

Buna göre artık zincir marketlerde de tanzim satış ürünleri satılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

16 BİN ŞUBEYE ÜRÜN TEDARİKİ

110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır.”

NTV