“Marketlerden Geri Çağrılan Chicken Street Taco”

RECALL EDİLEN ÜRÜNLER

Reser’s Fine Foods firması, gıda zehirlenmesine yol açabilen Listeria monocytogenes bakterisinin riski sebebiyle Chicken Street Taco Yemek Kitini geri çağırıyor. Etkileyen ürünlerin UPC kodu 205916813991 olarak belirlenmiş olup, son kullanma tarihleri 2 Eylül 2024 ile 7 Kasım 2024 arasında değişiyor. Ürünü satın alanların, ürünü tüketmemeleri ya da atmalarının yanı sıra, tam para iadesi almak için satın aldıkları yere iade etmeleri isteniyor.

KULLANIM İÇİN ÖNLEMLER

Gıda ve İlaç Dairesi, tüketicilere, “Çapraz bulaşma riskini azaltmak için bu ürünlerle temas etmiş olabilecek tüm yüzeyleri ve kapları temizleme ve dezenfekte etme konusunda ekstra dikkat göstermeye” çağrıda bulundu. Newsweek, geri çağırma hakkında bilgi almak amacıyla etkilenen ürünleri satın alan marketle iletişime geçti. Market yetkilisi, “Listeria özellikle tehlikelidir çünkü buzdolaplarında ve dondurucularda yaşayabilir ve enfekte olmuş yiyecekler farklı görünmeyebilir, kokmayabilir veya tadı farklı olmayabilir” açıklamasını yaptı.

SİMPTOMLAR VE RİSK GRUPLARI

Listeria semptomları, enfeksiyondan sonraki günlerde ve haftalarda ortaya çıkabiliyor. Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, yorgunluk, mide bulantısı, kusma ve ishal yer alıyor. Ancak daha ciddi bir enfeksiyon durumunda, baş ağrısı, boyun tutulması, denge kaybı, kafa karışıklığı ve kasılmalar gibi semptomlar da görülebiliyor. Hamile olan kadınlar, çocuklar ve yaşlı yetişkinler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için bu bakteri özellikle tehlikelidir.