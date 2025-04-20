Marketten Ayakkabı Çalan Şüpheli Uzaklaştı

SULTANGAZİ’DE AYAKKABI HIRSIZLIĞI

Sultangazi’de bir markete giren şüpheli, indirim reyonundan hoşlandığı ayakkabıyı denedi ve kendi ayakkabılarını markette bırakarak uzaklaştı. Olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cuma akşamı Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki bir markette gerçekleşen hırsızlık olayı, alışveriş yapmak bahanesiyle markete giren bir kişi tarafından gerçekleştirildi.

AYAKKABI REYONUNDA İLGİÇİ DAKİKALAR

Şüpheli, bir süre boyunca ayakkabı reyonunu inceledikten sonra 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini beğendi ve deneyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi, giydiği ayakkabılara çarparak marketten çıktı. Hırsızın bu eylemi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Market yetkilileri durumu fark ettiğinde hemen polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı. Bu olayın ardından market sahipleri, güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini ifade etti.