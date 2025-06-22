Markus Gisdol Kayseri’ye Geldi

MARKUS GISDOL KAYSERİ’DE TARTIŞILAN KARŞILAMA

Bellona Kayserispor ile anlaşma sağlayan Alman teknik direktör Markus Gisdol, Kayseri’ye ulaştı. İstanbul Havalimanı’ndan uçarak Kayseri Havalimanı’na gelen Gisdol, kulüp yöneticileri ve taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Gisdol’a çiçek takdim eden taraftarlar, aynı zamanda kendisi lehine tezahüratlar yaparak birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, kendisini böyle coşkulu bir şekilde karşılayan taraftarlara teşekkür etti. “Çok sıcak ve beklemediğim güzel bir karşılama oldu. Herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Teknik direktör, yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleştirilecek törenle Kayserispor ile resmî sözleşme imzalayacak.