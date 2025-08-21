Haberler

Marmara Adası’nda Düşen Vatandaş Bulundu

DENİZE DÜŞEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELİ BOLDU

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında büyük bir yolcu gemisinde meydana gelen olayda, denize düşen kişinin kimliği belirlendi. Sun Princess isimli dev yolcu gemisindeki mavi anonsun yapılmasıyla birlikte gemide büyük bir panik yaşandı. Olaydan sonra gemi, inceleme yapılmak üzere Tekirdağ açıklarına yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denize düşen kişinin Kenya uyruklu 27 yaşındaki Jon Camu Muthoni olduğu öğreniliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Adası çevresinde arama-kurtarma çalışmaları başlatmış durumda. Yapılan incelemelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. İşlemler tamamlandıktan sonra Bermuda bayraklı dev yolcu gemisi kıyıdan ayrıldı, ancak denize düşen şahsın bulunması için Marmara Adası bölgesindeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TKDK Tarafından Desteklenen Yatırımlar Açıklandı

Bilecik'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayvancılık ile tarım projeleri için toplam 71 milyon TL'lik hibe sözleşmeleri yatırımcılara verildi.
Haberler

Havalı ve Ateşli Silahlar Kursu Başladı

Elazığ'da ilk Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in başarılarıyla yükselen atıcılık ilgisini profesyonelleştirmeyi hedefliyor. Kurs, 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.