Marmara Adası’nda Düşen Vatandaş Bulundu

DENİZE DÜŞEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELİ BOLDU

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında büyük bir yolcu gemisinde meydana gelen olayda, denize düşen kişinin kimliği belirlendi. Sun Princess isimli dev yolcu gemisindeki mavi anonsun yapılmasıyla birlikte gemide büyük bir panik yaşandı. Olaydan sonra gemi, inceleme yapılmak üzere Tekirdağ açıklarına yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denize düşen kişinin Kenya uyruklu 27 yaşındaki Jon Camu Muthoni olduğu öğreniliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Adası çevresinde arama-kurtarma çalışmaları başlatmış durumda. Yapılan incelemelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. İşlemler tamamlandıktan sonra Bermuda bayraklı dev yolcu gemisi kıyıdan ayrıldı, ancak denize düşen şahsın bulunması için Marmara Adası bölgesindeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.