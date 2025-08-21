Marmara Adası’nda Gemi Panik Yaşadı

GEMİDE PANİK YARATAN OLAY

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında seyir halindeki Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir yolcunun denize düştüğü haberi duyurulunca gemide aniden bir panik ortamı oluştu. Bu olayın üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

YOLCU GİZLİ KAMARA ANLATTI

Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor” dedi. Bu yolcu ayrıca, anons sonrası gemide kaosun hakim olduğunu ifade ederek, “İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Yarın sabah 07.00’de İstanbul’a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz” diye konuştu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla alakalı olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Balıkesir’de meydana gelen bu olay, hem yolcular hem de mürettebat için korkutucu anlar yaşatmış durumda.