Marmara Adası’nda Orman Yangını Sürüyor

MARMARA ADASI’NDA YANGIN ÇIKTI

Marmara Adası’nda bir orman yangını oluştu ve ekiplerin alevlerle olan mücadelesi devam ediyor. Yangın, akşam saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

EQUAPLAR YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelmekte olan ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını devam ettiriyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriliyor.