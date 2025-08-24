Haberler

Marmara Adası’nda Orman Yangını Sürüyor

MARMARA ADASI’NDA YANGIN ÇIKTI

Marmara Adası’nda bir orman yangını oluştu ve ekiplerin alevlerle olan mücadelesi devam ediyor. Yangın, akşam saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

EQUAPLAR YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelmekte olan ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını devam ettiriyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriliyor.

Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray’ı tebrik etti

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından, takımın eksikliklerini eleştirerek rakibi galibiyeti için tebrik etti.
Haberler

Yolcular Otellere Yerleştirildi

Flynas uçağının motor arızası nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından yolcular otellere yerleştirildi. Diğer uçuşla Cidde'ye transfer edilmeleri bekleniyor.

