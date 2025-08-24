Marmara Adası’nda Yangın Çıkmış

GECE SAATLERİNDE YANGIN BAŞLADI

Marmara Denizi’nde yer alan Marmara Adası’nda gece saatlerinde bir arazi yangını patlak verdi. Balıkesir’in bu güzel adasında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alanı kapsadı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

VATANDAŞLAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıkmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almak için büyük çaba gösteriyor. Yangının yayılma tehlikesine karşı bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DESTEK İÇİN SEVKİYAT YAPILIYOR

Öte yandan, Erdek Narlı iskelesinden itfaiye ekipleri, Marmara Adası’na feribot aracılığıyla destek gitmekte. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılması dikkat çekiyor.