Haberler

Marmara Adası’ndaki Yangın 2 Saatte Söndü

YANGIN MARMARA ADASI’NDAKİ ÇÖPLÜKTE PATLAŞTI

Balıkesir’in Marmara Adası’nda çöplük alanında başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Saat 18.00 civarında Marmara Adası Saraylar Yolu Keltepe bölgesindeki çöplükte alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı ve durumun kritik hale gelmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek hızla müdahale gerçekleştirildi.

İTFAİYE VE SİVİL EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, sivil iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangın, 2 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarını sürdürürken, alevlerin çıkış sebebinin araştırılması için detaylı incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Haberler

Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.