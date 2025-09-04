Marmara Adası’ndaki Yangın 2 Saatte Söndü

YANGIN MARMARA ADASI’NDAKİ ÇÖPLÜKTE PATLAŞTI

Balıkesir’in Marmara Adası’nda çöplük alanında başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Saat 18.00 civarında Marmara Adası Saraylar Yolu Keltepe bölgesindeki çöplükte alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı ve durumun kritik hale gelmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek hızla müdahale gerçekleştirildi.

İTFAİYE VE SİVİL EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, sivil iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangın, 2 saatlik bir sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışmalarını sürdürürken, alevlerin çıkış sebebinin araştırılması için detaylı incelemeler başlatıldı.