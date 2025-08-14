Marmara Adası’ndan Feribot Kalkış İzni Yok

BALIKESİR’DE HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE FERİBOT SEFERİ İPTAL OLDU

Marmara Adası’nda hava koşulları sorunları yolcu taşımacılığını etkiledi. Avşa Adası’ndan Tekirdağ rotasında sefer yapacak olan feribotun, Marmara Adası iskelesinde yolcu almak için yanaşması, hava muhalefeti ve fazla yolcu bulunmasından dolayı engellendi. Yolcular, 1 saat 45 dakika boyunca bekleyerek bu duruma tepki gösterdi. Bu anlar, bazı yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yolcuları ve araçları barındıran ‘Saraylar’ isimli feribot, Avşa Adası’ndan itibaren toplamda 350 yolcu ve 70 araç ile saat 11.15’te yola çıktı. 45 dakikalık bir yolculuğun ardından Marmara Limanı’na yanaştı. Ancak Liman Başkanlığı, olumsuz hava koşullarını dikkate alarak ve fazla yolcu bulunmasından ötürü feribotun Tekirdağ’a gitmesini onaylamadı.

Marmara Liman Başkanlığı, duruma karşı bazı yolcular sosyal medya hesaplarından bekleme sürelerini gösteren görüntüleri paylaştı. Bu olay sonrası, ‘Serdar-5’ isimli ikinci feribot çağrılarak 100 yolcu bu feribota aktarıldı. Saat 13.45 itibarıyla, ‘Saraylar’ feribotunun seferine devam etmesine izin verildi. Sonuç olarak, feribot 1 saat 45 dakikalık gecikmeyle Tekirdağ’a doğru hareket etti.