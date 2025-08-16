Marmara Aktif Fay Araştırma Merkezi Kuruldu

YENİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Deprem riski ile yaşamaya devam eden Türkiye’de, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin ardından yeni bir araştırma merkezi kuruldu. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM), fay tespiti yaparak depremin yıkıcılığını metrekare bazında ölçecek modern cihazlar ve sensörler ile donatıldı.

AİLE DESTEK İLE GEMİ SATIN ALINDI

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, bu yeni girişim hakkında T24’e verdiği bilgide dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaltırak, araştırma faaliyetleri için Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın bağışladığı ‘Deprem Araştırma Gemisi’ sayesinde bu projeye adım attıklarını belirtti. Ayrıca Yaltırak, “350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım ile yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu” diye konuştu. Yıldırım’ın bir şart koyduğunu da ekleyen Yaltırak, “’Asla KDV’yi ben ödemem” dediğini vurguladı. Bunun üzerine, eşinin desteğiyle birlikte KDV için gerekli olan miktarı bularak 70 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 855 bin TL) geminin alındığını aktardı.