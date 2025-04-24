Marmara Bölgesi’nde Yalova Önde Geliyor

MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM SİGORTALILIK ORANLARI

Marmara Bölgesi’nde Yalova, yüzde 83 ile en yüksek deprem sigortalılık oranına sahip olurken, İstanbul’un deprem sigortalılık oranı yüzde 62 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye genelinin üzerinde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamalara göre, dün saat 12.49’da Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Bu depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara hattında gerçekleştiği vurgulandı. Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından birçok artçı sarsıntı da kaydedildi.

DEPREM SİGORTASINA YENİDEN İLGİ

Son yaşanan depremlerle birlikte deprem sigortası konusunun tekrar önem kazandığı görünmekte. İki yıl önceki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında deprem sigortasına ilginin arttığı gözlemlense de hala çok sayıda konut Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip değil. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) aktardığı bilgilere göre, İstanbul’daki zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 olurken, sigorta poliçesi sayısı yaklaşık 2,6 milyon seviyesinde yer alıyor. Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 iken, İstanbul’un sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalıyor. Ancak, İstanbul’da 10 konuttan 4’ünün hala deprem sigortası bulunmadığı dikkat çekiyor.

Bölgesel olarak incelendiğinde, Marmara Bölgesi sigortalılık oranında yüzde 64 ile birinci sırada bulunuyor. Bu bölgede en düşük sigortalılık oranı ise yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi’nde görülüyor. DASK verilerine göre Marmara Bölgesi içinde en yüksek sigortalılık oranı yüzde 83 ile Yalova’ya ait. Yalova’yı yüzde 82 ile Sakarya, yüzde 79 ile Tekirdağ izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise yüzde 47 ile Bilecik’te kayıt altına alındı.

İstanbul’da dün gerçekleşen depremin ardından hasar gören sigortalı yapılar için vatandaşlar DASK’ın “ALO 125” Zorunlu Deprem Sigortası Hattı’nı arayabilir ve “www.dask.gov.tr” adresi üzerinden veya e-Devlet Kapısı’ndan hasar ihbarlarını kolayca yapabilir. Devletin sağladığı DASK, konutları depreme karşı güvence altına alıyor ve deprem sonrası meydana gelen yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi olaylara karşı da koruma sağlıyor. Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması, 27 Eylül 2000 tarihinden bu yana toplumsal sigorta bilincinin artırılması adına devam eden çalışma ve projelerle destekleniyor.