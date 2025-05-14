Marmara Cezaevi’nden Ekrem İmamoğlu’ndan Mesaj: Adalet

İMAMOĞLU’NUN MESAJI VE SİYASİ MÜCADELESİ

Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde tutulduğu süre içerisinde, düzenlenen bir mitinge gönderdiği mesajında kendisine yönelik eleştirileri yanıtladı. “Yıllardır ne kumpaslar ne iftiralarla mücadele ediyorum. Soruşturulmaktan, yargılanmaktan korkmam, yılmam. Ama biri var ki, benim tutuksuz yargılanmamdan bile ödü patlıyor.” ifadeleriyle başlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da doğrudan sorular yöneltti. İmamoğlu, “İBB Başkanı’yken bugün bana yöneltilen türde iddialarla yargılandın ama bir tek gün bile tutuklanmadın. Sen yargılanırken geçerli olan kurallar, ben yargılanırken niçin geçerli olmuyor?” dedi.

CHP’DEN MEYDANDA BİR ARAYA GELME ÇAĞRISI

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla Silivri’de bir miting düzenliyor. Mitingde İmamoğlu’nun mesajı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu. İmamoğlu, “Güzel Silivri’nin temiz kalpli, yiğit insanları, sevgili hemşerilerim, kıymetli komşularım; biliyorsunuz, 6 yılda Silivri için çok şey yaptık” şeklinde sözlerine başladı. İmamoğlu, dar gelirli yurttaşların ve çiftçilerin yanında olduklarını belirtti ve “Büyük yatırımlarla, yepyeni hizmetlerle Silivri’de hayatın her alanını iyileştirdik” diye ekledi.

İKTİDARIN POLİTİKALARINI ELEŞTİRİYOR

İmamoğlu, Silivri’nin doğal ve tarihi değerlerinin korunması konusuna vurgu yaparak, iktidarın “Silivri zindanını doldurmakla meşgul” olduğunu söyledi. “Ekonomide, icraatta, vatandaşın refahını artırmada başarı gösteremeyen tek adamcı iktidarlar hep böyle yaparlar; vatandaşı baskı altına almaya, siyasi rakiplerini saf dışı bırakmaya uğraşırlar.” ifadeleriyle istikrarsızlık eleştirisi yaptı. Ortaya koyduğu bu tablo ile iktidarın adalet anlayışını sorguladı: “Gerçeği dile getiren, hakkını arayan, özgürlük ve adalet isteyen herkes için ülkeyi zindan etmeye çalışıyorlar.”

GÜÇLÜ BİR GELECEK VAADİ

İmamoğlu, adaletin önemine dikkat çekerek, “Bir kişinin bile haksız yere hapiste olmadığı, en ağır suçları işlemiş olanların bile adil yargılandığı, hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı, adaletli bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız.” sözleriyle güçlü bir Türkiye vurgusu yaptı. Toplumun her kesiminde adaletin sağlanacağını belirten İmamoğlu, “Özgür ve adil bir ülkede yaşamanın huzuruyla birbirimize daha çok bağlanacak, birlikte çok daha güçlü bir ülke olacağız.” dedi. “Kendinize güvenin. Sizler, bu ülkenin sahibisiniz.” diyerek, halkı birliğe çağırdı ve son olarak “Kalın sağlıcakla.” sözleriyle mesajını tamamladı.