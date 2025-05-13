Marmara’da 3.8 büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM MARMARA DENİZİ’NDE MEYDANA GELDİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıkladı. AFAD’ın yaptığı bilgilendirmeye göre, deprem sabah saat 07.18’de meydana geldi ve derinliği 6,84 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul’da da hissedilen sarsıntı sonrası ilk veriler, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını gösteriyor.

İSTANBUL’DA HİSSEDİLDİ

Bu deprem, özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Ancak yapılan açıklamalara göre, ilk belirlemelere dayanarak ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildiriliyor. Marmara region bu tür sismik hareketlere karşı dikkatli olmaya devam ediyor.