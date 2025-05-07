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Marmara’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

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İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI ARTÇI SAKINLAR

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Marmara Denizi çevresinde bugün meydana gelen iki deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, ilk deprem Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Saat 08.07’de olan depremin büyüklüğü 3 olarak ifade ediliyor. Bu sarsıntının derinliği ise 12,1 kilometre ölçüldü.

GÜNLÜK İKİNCİ SAKINTI

Marmara’daki ikinci deprem ise Büyükçekmece açıklarında meydana geldi. Saat 12.22’de gerçekleşen bu depremin büyüklüğü 3,2 olarak belirtildi. Bu sarsıntı daha az derinlikte, 9,62 kilometre mesafede gerçekleşti. Her iki deprem sonrasında olumsuz bir durum bildirilmediği aktarıldı.

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