Marmara’da Deprem Oldu, Panik Yok

Marmara Denizi’nde 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bugün (3 Mayıs 2025) saat 11:36’da merkez üssü Silivri açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak bildirdi. Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssünü Tekirdağ-Marmara Ereğlisi ve derinliğini 18 kilometre olarak açıkladı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hafif hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir endişeye yol açtı ancak herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirildi.

PROF. DR. AHMET ERCAN’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti. Ercan, “Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, Marmara Ereğlisi yönünde M4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok” sözleriyle İstanbulluları rahatlattı.

ANA DEPREM ENERJİSİNİN SÖNÜMLENMESİ

Ercan, 23 Nisan depremi sonrası yaptığı değerlendirmelerde, 6.2’lik depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolunda gerçekleştiğini ve “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldığını” aktarmıştı. Bugünkü 4.0’lık sarsıntının, ana depremin enerjisinin sönümlenmesi sürecinde beklenen bir artçı olduğunu vurguladı.

AFAD VE KANDİLLİ’DEN FARKLI ÖLÇÜMLER

Depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda AFAD ile Kandilli Rasathanesi arasında küçük farklılıklar ortaya çıktı. Kandilli, depremin 4.0 büyüklüğünde ve Silivri açıklarında olduğunu kaydederken, AFAD ise 3.7 büyüklüğünde ve Marmara Ereğlisi merkezli olduğunu açıkladı. Derinlik konusunda da Kandilli 14.7 km, AFAD ise 18 km değerlerini bildirdi. Bu tür farklılıkların, ölçüm istasyonlarının konumları ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.