Marmara’da Deprem Sonrası İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artıyor

DEPREM SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul’da ana yollar, caddeler ve ara yollar üzerindeki trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. İstanbul’da hissedilen depremin ardından, İstanbullular evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkarak özel araçlarıyla yollara yöneliyor. Trafikteki yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

ÖZEL YOLLARDA YOĞUNLUK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün girişlerinde yoğun trafik gözlemlenirken, Avrasya Tüneli’nde ise ulaşımın aksamadığı görünmekte. Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu, Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar olan bölümde araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor. Beylikdüzü’nden başlayarak, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar ulaşan bir trafik yoğunluğu mevcut. Ayrıca Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunun Haramidere’deki TEM Otoyolu katılım noktasında da yoğunluk gözlemleniyor.

ANADOLU YAKASI’NDA DURUM

Anadolu Yakası’nda ise, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye gibi bölgelerde araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasının verilerine göre, Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 60, Avrupa Yakası’nda yüzde 71, genel olarak ise kent genelinde bu oran yüzde 67 seviyesine çıkıyor.