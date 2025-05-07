marmara-da-depremler-devam-ediyor

İSTANBUL’DA DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Marmara Denizi’nde bugün iki ayrı deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, ilk deprem Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 08.07’de meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü 3 olarak belirlendi ve 12,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÖĞLE SAATLERİNDEKİ DEPREM

Marmara Denizi’ndeki ikinci sarsıntı ise Büyükçekmece açıklarında saat 12.22’de yaşandı. Bu depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi ve 9,62 kilometre derinlikte gerçekleşti. Her iki depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği belirtildi.