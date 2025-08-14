Marmara’da Fırtına Deniz Seferlerini Aksatıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’ni etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 8 farklı seferin iptal olduğunu açıkladı. Özellikle öğle saatlerinde artan rüzgar, seferlerin iptal olmasına yol açtı. İptal edilen seferler ise şöyle sıralandı:

İPTAL EDİLEN SEFERLER

14.08.2025 tarihinde saat 14:30’da yapılması planlanan Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal oldu. Aynı tarihte saat 14:30’da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi de benzer sebeplerle iptal edildi.

DEVAM EDEN İPTALLER

14.08.2025 tarihinde saat 14:30’da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildi. Ayrıca, 15:55’te yapılması beklenen Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

SÖZ KONUSU SEFERLER

Bunun yanı sıra, 14.08.2025 tarihinde saat 17:30’da Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 17:45’te İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi. Son olarak, 20:15 ve 20:30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.